親元を離れることになった桃子は、明るく元気なカナとルームシェアをすることに。最初こそは楽しい日々でしたが、次第にカナに振り回され始め…。カナの奇想天外な振る舞いは、まだまだ続きます。『自己中すぎる友人と縁を切った話』第3話をごらんください。 絶縁したはずの友人から、急な妊娠報告 ルームシェアを解消し、カナに出て行ってもらってから、私たちは連絡を取らなくなりました。それが、私たちの