フジテレビが、中居正広氏と女性アナウンサーのトラブルの対応を怠ったとして、港浩一前社長と大多亮元専務個人に対し、50億円を支払うよう訴えを起こした。【映像】50億円は安い？ 1審で旧経営陣に「13兆円」の支払いが命じられた出来事とは？なぜこれほど高額の賠償請求になったのか？ これだけの金額を「会社役員賠償責任保険」で賄うことができるのか？ レイ法律事務所 河西邦剛弁護士に聞いた。フジテレビの訴えについ