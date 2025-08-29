6回1失点で10勝目を挙げた巨人・山崎＝甲子園巨人が連敗を4で止めた。山崎が6回1失点と粘って3年連続の10勝目。1―1と追い付かれた直後の六回、1死満塁でキャベッジが走者一掃の二塁打を放った。阪神は八回に森下、佐藤輝の連続本塁打で追い上げたが、届かなかった。