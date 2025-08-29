【ロンドン共同】サッカー欧州リーグの1次リーグ対戦カード抽選が29日、モナコで行われ、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールト（オランダ）は前田大然、旗手怜央らのセルティック（スコットランド）などと顔を合わせることが決まった。伊東純也らのゲンク（ベルギー）は常本佳吾のバーゼル（スイス）などとぶつかる。鈴木唯人のフライブルク（ドイツ）は北野颯太らのザルツブルク（オーストリア）やバーゼルと対戦する