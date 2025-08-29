【ワシントン共同】米商務省が29日発表した7月の個人消費支出（PCE）物価指数は、前年同月比で2.6％上昇した。伸び率は前月から横ばい圏で、金融市場の予想並みだった。変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア指数は2.9％上がり、3カ月連続で伸び率が拡大した。米連邦準備制度理事会（FRB）は、物価の目安としてPCE物価指数を重視している。パウエルFRB議長は22日の講演で、政策金利を引き下げる可能性を示唆しており、市場