望まない妊娠を防ぐ緊急避妊薬（アフターピル）「ノルレボ」について、厚生労働省の専門家部会は２９日、医師の処方箋なしに薬局で購入できる市販薬としての製造販売を了承した。対面販売を義務づけた上、購入する女性の年齢を制限せず、保護者の同意は不要とした。この薬は、あすか製薬（東京都）が製造販売するもので、避妊を失敗したり、性暴力を受けたりした女性が使う。性行為から７２時間以内に服用すると、妊娠を約８割