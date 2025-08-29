◇プロ野球セ・リーグ 中日 9-8 DeNA(29日、横浜スタジアム)中日がDeNAとの熱戦を制し、3連勝としました。この日の先発は、4試合連続でクオリティスタートを達成するなど安定感を見せている柳裕也投手。しかし初回からランナーを背負うなど苦しい立ち上がりとなります。さらに両チーム無得点で迎えた2回には、2アウト1、3塁のピンチからDeNAの先発・ジャクソン投手の来日後初ホームランを被弾。初球をバックスクリーン横に運ばれ、