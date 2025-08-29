農林水産省は今月15日時点でのことしのコメの生産量について、「おおむね良好」とする見通しを発表しました。農水省は現在、コメの出来具合を示す「作況指数」の公表を廃止するとして今後は、AIなどを活用した精度を高めた収穫量調査の作成を検討しています。農水省はこれとは別に、気象データなどをもとに、単位面積あたりのコメの生産量を都道府県別に予測していて、15日時点の見通しを公表しました。それによりますと、生産量が