◆ロッテ1―3ソフトバンク（29日、ZOZOマリン）ソフトバンクが逃げ切り勝ちで2連勝を飾った。右脇腹痛から復帰した栗原陵矢が先制打。先発の上沢直之が6回1失点で10勝目を挙げ、4年ぶり3度目の2桁勝利に到達した。近藤健介が3回に7号2ラン。4回の守備から途中交代した。試合後、小久保裕紀監督は「ちょっと（左）脇腹のところなので。ちょっと様子を見ます」と説明。左脇腹に違和感を感じての交代となった。