ピザハットと京都・祇園の老舗「祇園辻利」が初コラボした新感覚和スイーツピザ「ハンディメルツ 抹茶白玉黒みつ」が、2025年9月1日～10月26日の期間限定で登場。抹茶入りクリスピー生地に濃厚な抹茶餡ともちもち白玉をサンドし、チーズのコクと黒みつの甘みが絶妙に絡み合う♡甘じょっぱさとほろ苦さがクセになるご褒美ピザです。お持ち帰りは550円、配達は790円（税込）で楽しめます。 新感覚b