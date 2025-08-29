ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」は4日目を終えた。4日目4Rで2着の吉田裕平（28＝愛知）が予選9位で昨年の尼崎グランドチャンピオン以来、3度目のSG準優入りを決めた。「4日目が一番良くて、バランスが取れていたと思う。レース足が良くて、スリット近辺も新田（雄史）選手に分が悪い感じはしなかった。上位の次くらいで中堅上位はしっかり行っていると思います」前節のびわこ一般戦で2度目の完全Vを