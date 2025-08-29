◆パ・リーグロッテ１―３ソフトバンク（２９日・ＺＯＺＯ）ロッテの優勝の可能性が完全に消滅した。先発のボスが先発のボスが６回３失点と粘りながらも、打線が相手投手の継投に５安打、１点に封じられた。昨年は９月１５日にＶ逸が決まったが、今年はまだ８月で１１３試合目。２００５年を最後に２０年連続でリーグ制覇を逃した。吉井理人監督は「このあともゲームは続きますし、１位と２位はかなり熾烈な争いをしている。