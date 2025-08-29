◇パ・リーグ西武1―8オリックス（2025年8月29日ベルーナD）2回の守備で負傷交代した西武のJ.D.デービス内野手（32）の診断結果が29日、球団から「左母子大菱形骨の打撲」と発表された。球団は「ライオンズ整形外科クリニックを受診し『左母子大菱形骨の打撲』と診断されました」と公表。西口監督は試合後、今後について「明日の様子を見てから」と語るにとどめた。2回の守備で先頭中川が三塁への強烈な打球を放つと、