こちらは、うみへび座の方向・約1500万光年先の渦巻銀河「M83（Messier 83）」です。地球に対して正面を向けた、いわゆるフェイスオン銀河のひとつ。明るい中心部分を取り囲む渦巻腕（渦状腕）の様子がよくわかります。【▲ 渦巻銀河「M83」。チャンドラX線宇宙望遠鏡（Chandra）と可視光線の観測データを使用して作成（Credit: X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/AURA/STScI, Hubble Heritage Team, W. Blair (STScI/Johns