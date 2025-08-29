◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（２９日・甲子園）巨人のライデル・マルティネス投手が１４日ぶりにマウンドへ上がった。１点リードの９回に登場し、阪神打線を無失点に封じてリーグ２位の３５セーブ目をマークした。ＮＰＢ史上最速で通算２００セーブを達成した１５日の阪神戦（東京Ｄ）以来、実に１２試合ぶりの出番。前回登板以降、チームに大勝、黒星が続き、セーブシチュエーションに３カード恵まれていなかった