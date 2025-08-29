◇セ・リーグヤクルト2―4広島（2025年8月29日神宮）前日28日の試合で頭部に死球を受けて途中交代したヤクルト・北村恵吾内野手は、登録を抹消されることなくベンチ入り。8回2死で代打で登場して中飛に終わった。高津監督は試合後、北村恵について言及。「昨日検査にいって、結果も問題なくて。本人も全く、死球が当たる前となにも変化がないですと。良かったですね」と話した。