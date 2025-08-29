◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（２９日・甲子園）阪神が連敗した。約１か月ぶりの甲子園で、白星をつかめず。リーグＶへ小休止となった。先発・大竹は同点の６回１死一、二塁から岸田に四球を与え、満塁となったところで緊急降板。トレーナーに付き添われながら、ベンチに下がった。何らかのアクシデントがあったと見られる。代わってマウンドに上がったドリスがキャベッジに走者一掃の二塁打を浴びた。打線は５回に