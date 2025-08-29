パ５位の西武は２９日の３位・オリックス戦（ベルーナ）に１―８と大敗し借金８。そのゲーム差は直接対決を５試合残し６・５と開き、再び自力ＣＳ進出の可能性が消滅した。先発した高橋光成投手（２８）は２回一死一、二塁から宗に６号３ランを打たれ３点の先制を許す。さらに４回にも杉本、若月の適時打で３点を加点され中盤までに１―６とリードを広げられた。６回終了後、ベンチで西口監督に続投を志願し７回のマウンドに