女子プロレス「Ｔ―Ｈｅａｒｔｓ」を率いる?暴走女王?堀田祐美子（５８）が２９日、書泉ブックセンター（東京・秋葉原）で行われた自身の著書「未完の大器」（ワニブックス）の出版記念トークショーに参加した。幼少期から全日本女子プロレス時代、そして今後の女子プロレスの未来まで記された自伝を自ら執筆。この日行われたトークショーでは、公私共に仲のいいＳａｒｅｅｅをゲストに迎え軽快なトークを繰り広げた。トーク