◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２−４広島（２９日・神宮）広島は、４月１５日以来の５連勝とした。今季２度目の最長タイ。坂倉が２回に先制決勝の二塁打。前日２８日の巨人戦（マツダ）で２２打席ぶり安打を放った正捕手が、６４打席ぶりタイムリーで６月１３日の日本ハム戦（エスコン）以来７７日ぶり今季３度目のＶ打。２安打２打点で復調の兆しを見せた。先発・森は、７回に村上にソロを浴びたが、７回２安打１失点と好投。