◇プロ野球セ・リーグ 中日 9-8 DeNA(29日、横浜スタジアム)試合終盤まで大波乱となった中日との3連戦初戦は、DeNAが1点差で落としました。この日の先発はジャクソン投手。2回まで無安打に抑えると、2回裏には2アウト1、3塁の好機から来日後初となるホームランを放ちます。この先制3ランで自らを援護すると、その後も好投を継続。4回には上林誠知選手のポール直撃弾を浴びるも、5回まで最少失点で抑えました。しかし6回に、中日打