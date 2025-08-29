フィギュアスケートのアイスショー「フレンズ・オン・アイス」のリハーサルが２９日、ＫＯＳＥ新横浜スケートセンターで行われた。今季新たにアイスダンスでカップルを結成した櫛田育良（木下アカデミー）、島田高志郎（木下グループ）組が、ファンの前で演技を初披露。「Ｆａｉｔｈ」を軽やかに演じ「緊張は少ししたけど、それよりもちゃんと出来るかな、という不安が大きかった」と櫛田。島田は「シングルとは別の緊張があった