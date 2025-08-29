「ロッテ１−３ソフトバンク」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが敗れ借金は、ワーストタイの２６。３０試合を残してリーグ優勝の可能性が完全消滅した。吉井監督は「この後もゲーム続きますし、１位、２位はかなり熾烈な争いしてるんで、無責任な試合してるとパ・リーグの火が消えちゃう。この後もしっかり勝つつもりで、全部勝つつもりでやっていきます」と誓った。先発・ボスは６回３失点と役割を果たしたが