新潟県内のダム施設で、銅製の避雷針などが盗まれる被害が相次いでいることがわかりました。 盗まれたのはダムの放流時に警報を出す「警報局」や、水位を計測する「水位局」に設置された、銅製の避雷針（約3m）や避雷導線（約12m）です。被害は下越地区のダムや頭首工に集中していて、26日に村上市の荒川頭首工で盗難が確認されたのを皮切りに、28日にかけて村上市6カ所、新発田市・胎内市各4カ所の計14カ所で判明しました。避