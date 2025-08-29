女優の吉岡里帆（32歳）が、8月28日に放送された情報番組「す・またん！」（読売テレビ）に出演。“記憶から消し去りたい過去の失敗”について語った。吉岡はこの日、映画「九龍ジェネリックロマンス」の宣伝を兼ねて、俳優・水上恒司と共に番組のインタビューに対応。“記憶”が大きなテーマの同作にちなみ、“記憶から消し去りたい過去の失敗”について質問を受ける。これに吉岡は「昔、朝の生放送の番組で、吉田羊さんに『里帆