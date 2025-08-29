リバプールがニューカッスルのスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサク(25)の獲得に再び乗り出しているようだ。『フォー・フォー・トゥー』が報じている。リバプールは今週月曜日にニューカッスルと対戦し3-2で熱戦をものにしたが、イサクが同試合を欠場したことも話題の一つに上がった。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、リバプールは今夏の獲得を目指して1億2000万ポンド(約237億