Eevee（イーヴィー ex.瀧澤彩夏）の自身初となるワンマンライブ＜Eevee 1st ワンマンライヴ［BAKA］＞が、2025年12月26日（金）に渋谷WWWにて開催される。Eeveeは、ストレートでリアルなリリックと卓越したフロウで同世代から厚い支持を集めているフィメールラッパーだが、2024年までは瀧澤彩夏としてフリースタイルを中心に活動し､2025年2月にEeveeに改名しオリジナル曲の3曲をリリースし精力的な活動を続けているアーティストだ