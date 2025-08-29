小林鷹之氏自民党の小林鷹之元経済安全保障担当相は29日のBS日テレ番組で、物価高対策として参院選公約に掲げた国民一律2万円の現金給付を取りやめるべきだと主張した。参院選大敗を踏まえ「給付に対し民意を得られなかった。（自分に）決定権があるなら、給付はしない」と述べた。与野党で協議しているガソリン税の暫定税率廃止に関しては「早急にまとめる必要がある」と強調。焦点の代替財源について「増税で取り返す発想で