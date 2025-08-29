◇セ・リーグ阪神3-4巨人（2025年8月29日甲子園）森下、佐藤輝の2者連続本塁打も逆転にはつながらなかった。3点を追った8回に2点を返すも、巨人に敗れ2連敗となった。優勝マジックは11のまま。7月31日以来の甲子園での一戦を、勝利で飾ることはできなかった。先発・大竹は3回まで無安打で切り抜けるも、4回1死から泉口、岡本和、岸田に3連打を浴び1点を先制された。5回にも1死から泉口、岡本和の連打と岸田への四球