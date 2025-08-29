気象台は、午後9時38分に、大雨警報（土砂災害）を蓬田村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・蓬田村に発表 29日21:38時点津軽では、30日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□大雨警報・土砂災害30日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mmピーク時間29日夜遅く■五所川原市□大雨警報・土砂災害30日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm