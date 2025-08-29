Mumeixxxが、9月3日に4thシングル「あのね あのね」を配信リリースすることを発表した。今作もMumeixxx自身が作詞を担当。日々の中で感じる嫌なことや、自分の好きになれない部分も、見方を変えれば良いことや長所に繋がっていく。そんな前向きなメッセージと、日常のホンネを描いた一曲となっている。サウンド面では、前作に続きバンドサウンドを基調に展開。耳に残る中毒性と、心に寄り添う歌詞に注目して聴いてほしい。さらにリ