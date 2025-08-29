◇セ・リーグ巨人4―3阪神（2025年8月29日甲子園）巨人の守護神、ライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）が29日の阪神戦（甲子園）で12試合ぶり、今季46度目のリリーフ登板。中13日と久しぶりの登板ながら10球で3者凡退に仕留めて今季35セーブ目（3勝2敗3ホールド）をマークした。4―3と1点リードの9回に5番手として登板。最初に打席へ迎えた小野寺をスプリットで遊ゴロに打ち取ると、代打・豊田はスプリットで空振