日本時間２１時３０分に米個人所得・支出（7月）、卸売在庫（速報値）（7月）、PCE価格指数（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 個人所得・支出（7月）21:30 予想0.4%前回0.3%（個人所得・前月比) 予想0.5%前回0.3%（個人支出・前月比) 卸売在庫（速報値）（7月）21:30 予想0.2%前回0.1%（前月比) PCE価格指数（7月）21:30 予想0.2%前回0.3%（PCE価格指数・前月比) 予想