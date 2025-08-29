ドルがじり高、ドル円一時１４７．３１レベル＝ＮＹ為替 日本時間午後９時３０分の米ＰＣＥ価格指数の発表を控えて、ドルがじり高になっている。ドル円は147.31近辺に高値を更新。ユーロドルは1.1653近辺、ポンドドルは1.3446近辺に本日の安値を更新。 USD/JPY147.26EUR/USD1.1658GBP/USD1.3452