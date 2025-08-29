崎山蒼志とMega Shinnosuke、紫 今がコラボした楽曲「人生ゲーム」のMVが公開された。◆「人生ゲーム」MV監督はMega Shinnosuke。これまで「愛とU」や最新作「ナードと天使」など自身のMVは数多く手がけてきたMega Shinnosukeだが、今回コラボとなった「人生ゲーム」でも監督を務めた。さらに、Music Videoの撮影場所は、人生の原点でもある崎山蒼志の実家。「自分の実家にMegaくんと今さんがいるのが不思議」と話す崎山。実家のリ