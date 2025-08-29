PCE価格指数（7月）21:30 結果0.2% 予想0.2%前回0.3%（PCE価格指数・前月比) 結果2.6% 予想2.6%前回2.6%（PCE価格指数・前年比) 結果0.3% 予想0.3%前回0.3%（コアPCE価格指数・前月比) 結果2.9% 予想2.9%前回2.8%（コアPCE価格指数・前年比)