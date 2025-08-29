ONE OR EIGHTが、本日「Young & Reckless」（読み：ヤングアンドレックレス）をミュージックビデオと共にリリースした。◆「Young & Reckless」MV「Young & Reckless」は、自分らしさを肯定する“挑戦のアンセム”として制作された2作品のうちの第1弾。 “Like a kid”（あの頃のように）をコンセプトに、他人の評価にとらわれず挑戦を楽しむ姿勢をテーマにしている。プロデュースは、米ビルボード・ソングチャート「H