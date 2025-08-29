Bimiが、新曲「Jealous」を9月14日にデジタルリリースすることを発表した。合わせて、ジャケット写真も公開された。本楽曲は、俳優・荒牧慶彦と植田圭輔が主演することで話題を集める映画『プロジェクト・カグヤ』のエンディングテーマとして決定している。異国感の溢れる音景が特徴的な和製オリエンタルビートに、Bimiの獰猛なヴォーカルアプローチが光る硬度強めの楽曲となっているとのこと。また、9月14日のデジタルリリースに