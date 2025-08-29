サッカーの欧州カンファレンスリーグの組み合わせ抽選が29日にモナコで行われ、1次リーグの対戦カードが決まった。出場36チームが異なる6チームとホームとアウェーで3試合ずつ戦い、上位8チームが自動的に決勝トーナメントに進出。9位から24位までの16チームがプレーオフで残りの8枠を争う。日本選手所属クラブでは鎌田大地のクリスタルパレス（イングランド）が毎熊晟矢のAZアルクマール（オランダ）などと対戦。佐野海舟らの