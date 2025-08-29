ピジョンが販売する、国内市場シェアNo.1（ピジョン調べ（2024年インテージPOS全国ベビーショップ・ドラッグストア合算拡大推計値による金額シェア））の哺乳びん「母乳実感」をはじめとする大人気育児用品7種をミニチュアにした「ピジョンミニチャーム」が、バンダイが展開する「ガシャポン」に9月第1週から順次登場する。60年以上にわたり家族へ製品やサービスを提供してきた同社は、赤ちゃんにやさしい未来の実現を目指している