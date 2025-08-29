◇プロ野球セ・リーグ 巨人 4-3 阪神(29日、甲子園球場)巨人は阪神との3連戦、カード初戦を取り連敗を4で止めました。巨人打線は4回、阪神・先発の大竹耕太郎投手から泉口友汰選手、岡本和真選手、岸田行倫選手の3連打で1点を先制します。5回に同点追いつかれましたが6回には、泉口選手、岡本選手の連打、さらに岸田選手が四球を選び、満塁のチャンスを作ります。ここで阪神はドリス投手をマウンドに上げましたが、6番・キャベッジ