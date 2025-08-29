ボクシングの世界選手権への出発前にポーズをとる岡沢セオン（後列左から3人目）、篠原光（前列右端）ら男女日本代表＝29日、成田空港ボクシングの世界選手権（9月・英国）の男女日本代表が29日、成田空港で出発前に取材に応じ、五輪2大会連続出場で男子70キロ級の岡沢セオン（INSPA）は「すごくいい練習を積んできた。チャンピオンになって、世界にアピールしたい」と意気込んだ。新統括団体ワールド・ボクシング（WB）は女子