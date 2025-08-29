グンゼは、8月27日に、アンダーウェアブランド「BODY WILD（ボディワイルド）」から、発売以来280万枚を超えるヒットボクサーパンツ「AIRZ（エア―ズ）」をリニューアルする。「AIRZ」は、あって当たり前だった腰ゴムをなくし、圧倒的な解放感を実現したボクサーパンツ。今回のリニューアルにおいては、細部を極める設計のチューンアップで裾のずり上がりにくさや、フィット感の更なる向上を目指した。商品のローンチに合わせて、