「西武−オリックス」（２９日、ベルーナドーム）元ＳＫＥ４８で女優の松井玲奈（３４）がファーストピッチに登場した。ファンの拍手を受けてマウンドへ。投球は届かなかったが「練習は何度かノーバンで投げられていて本番では叶わなかったですが、まっすぐボールを投げられたので良かったです！」と充実の笑みを浮かべた。２０１５年にＳＫＥ４８を卒業。ＳＮＳでは「可愛かった」、「クッソ美人やな」、「大人になったな