「日本ハム５−０楽天」（２９日、エスコンフィールド）日本ハムがソフトバンクに続いて、７０勝に到達。１ゲーム差を守った。本拠地での楽天戦は７連勝となった。５回までは両先発の好投もあって試合は均衡。動いたのは六回だった。先頭の水野が四球を選ぶと、水谷が適時二塁打を放って待望の先制点を奪った。続く石井一が犠打に失敗するも、郡司が二塁打でカバーして二、三塁と好機をつないで暴投の間に２点目を奪った。