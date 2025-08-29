ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）は、9月4日から、巨峰のあふれだす魅力を多彩なラインアップで堪能する「あふれる巨峰」を期間限定で販売する。ゴンチャの新作は、旬の巨峰の魅力を多彩なラインアップで堪能する「あふれる巨峰」。巨峰のコクと深みのある味わいを引き立てるブラックティーに、ジューシーな巨峰ゼリーと濃厚な巨峰ソースを合わせている。ラインアップは、まろやかなミルクティーに、巨峰の風味をストレートに