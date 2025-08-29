旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。「잃어버렸어요（イロボリョッソヨ）」の意味は？「잃어버렸어요（イロボリョッソヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、韓国旅行中になくし物をしてしまったときに役立つフレーズです。「잃어버렸어요（イ