【その他の画像・動画等を元記事で観る】 神山羊の新曲「きみになれたら」が、10月放送のTVアニメ『キミと越えて恋になる』エンディングテーマに決定。10月22日にデジタルシングルとしてリリースされる。 ■「きみになれたら」はノスタルジックなバンドサウンドが印象的な楽曲 8月29日に実施された『TVアニメ「キミと越えて恋になる」公式生配信 放送直前SP』のなかでアニメのメインPV第2弾とともにアナウンスされ