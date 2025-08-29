買ったはいいけれど、合わせるボトムがペンシルパンツONLYになりがちなペプラム。そんなお悩みを解消するべく、トップスの長さ別に今っぽくきまる3スタイルをご提案！今回は【ショートペプラム×ペンシルスカート】でスタイルアップの叶うコーデをご紹介♡ショート丈ペプラムは縦に落ちるペンシルスカートと好相性♪フリル付きの盛りペプラムをペンシルスカートでスマートに出典: 美人百花.comすとんと落ちるペンシルスカー