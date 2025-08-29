「チュメキュア」小林製薬は、爪まわりなどのガチガチ荒れを柔らかくし、キレイに治す治療薬「チュメキュア」を、9月10日から発売する。なお、同製品は2023年に中国・四国地区限定で発売した「ネルワキュア」のパッケージ変更品となる。近年、衛生意識の高まりによる手洗いの習慣化や日常的な水仕事による外部刺激で、季節を問わず爪まわりが乾燥し、荒れやすくなる傾向がある。また、ジェルネイルキットなどの登場によって、動画